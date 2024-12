Vorwürfe von Marbacher Mediziner: Arzt geht nach Abschied hart mit dem Bürgermeister ins Gericht

1 Dieter Böhm ist inzwischen wieder nach Marbach zurückgekehrt. Foto: Werner Kuhnle

Dieter Böhm hat nur kurz in Affalterbach praktiziert, schnell den Mietvertrag mit der Gemeinde wieder gekündigt. Nun äußert er sich zu den Hintergründen. Der Mediziner spricht von Mängeln an der Praxis und „unschönen“ Äußerungen des Bürgermeisters.











Rekordverdächtig kurz war die Wirkungszeit von Dieter Böhm in Affalterbach. Der Mediziner war zum 15. Juli aus Marbach in die Nachbarkommune gewechselt, um dort die verwaiste Praxis am Rathaus zu übernehmen. „Ich wollte die Räumlichkeiten wieder zum Leben erwecken und einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin aufbauen, um den Bestand auf Dauer zu sichern“, sagt der 67-Jährige. Doch schon nach wenigen Tagen kündigte Böhm den Vertrag mit der Gemeinde als Vermieterin. Beide Seiten hielten sich bedeckt, was die Gründe angeht. Doch nun bricht der Mediziner sein Schweigen – und erhebt schwere Vorwürfe.