Vorwürfe von drei Männern: Kevin Spacey einigt sich bei neuer Missbrauchsanklage außergerichtlich

Hollywoodstar Kevin Spacey hat einen neuen Gerichtsprozess in Großbritannien abgewendet. Der 66-Jährige einigte sich außergerichtlich mit drei Männern, die ihn im Rahmen einer Zivilklage in London der sexuellen Übergriffe beschuldigt hatten.
Kevin Spacey (66) hat einen erneuten Rechtsstreit in Großbritannien abgewendet. Der 66-jährige Hollywood-Schauspieler, bekannt aus "American Beauty" und der Dramaserie "House of Cards", einigte sich laut "ABC News" außergerichtlich mit drei Männern, die am Londoner High Court eine Zivilklage gegen ihn eingereicht hatten. Spacey hat stets jegliches Fehlverhalten bestritten.