Vorwürfe von Collien Fernandes: Staatsanwaltschaft Potsdam leitet Ermittlungsverfahren gegen Christian Ulmen ein

Immer wieder gesundheitliche Probleme Erneut in Klinik eingeliefert: Sorge um Königin Margrethe II. wächst

Erst am 19. Mai war Königin Margrethe II. nach einem Eingriff am Herzen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Seit dem 25. Mai wird sie dort nun wieder behandelt - wegen eines Hämatoms von einem früheren Sturz. Die Dänen hat immer wieder mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen.