Vorwürfe von Collien Fernandes: Staatsanwaltschaft bejaht Anfangsverdacht gegen Ex-Mann Christian Ulmen

1 Christian Ulmen mit seiner Ex-Frau Collien Fernandes Foto: picture alliance/dpa/Carsten Koall

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe bejaht einen Anfangsverdacht gegen den Schauspieler Christian Ulmen. Strafrechtlich gehe es um den Vorwurf der Nachstellung.











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Im Fall der von der Schauspielerin Collien Fernandes erhobenen Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen sieht die Staatsanwaltschaft Itzehoe einen Anfangsverdacht gegen Ulmen. Die Auswertung der Berichterstattung des Magazins „Spiegel“ über den Fall habe zu einer Bejahung des Anfangsverdachts geführt, erklärte die Ermittlungsbehörde am Freitag. Strafrechtlich gehe es um den Vorwurf der Nachstellung. Die Staatsanwaltschaft verwies darauf, dass die Unschuldsvermutung gelte.