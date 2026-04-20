Jimi Blue Ochsenknecht soll eine neue Beziehung haben und darüber sein Tochter "vergessen" - diesen Vorwurf machte zumindest seine Ex-Partnerin und Mutter seines Kindes Yeliz Koc am Montag öffentlich. Er stellt dagegen Begriffe wie "Eifersucht" und "Sorgerecht" in den Raum.
Bei Realitystar Yelic Koc (32) und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (34) scheint der nächste Sturm aufzuziehen. In ihrer Instagram-Story erhob die 32-Jährige am Montag etliche Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner, mit dem sie Töchterchen Snow (4) hat. In einem langen Statement kritisierte sie, dass er sich nicht mehr an Absprachen halte, seit er eine neue Freundin habe. Er wiederum kündigte an, sich nicht auf öffentliche Diskussionen einlassen zu wollen.