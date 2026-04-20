Jimi Blue Ochsenknecht soll eine neue Beziehung haben und darüber sein Tochter "vergessen" - diesen Vorwurf machte zumindest seine Ex-Partnerin und Mutter seines Kindes Yeliz Koc am Montag öffentlich. Er stellt dagegen Begriffe wie "Eifersucht" und "Sorgerecht" in den Raum.

Bei Realitystar Yelic Koc (32) und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (34) scheint der nächste Sturm aufzuziehen. In ihrer Instagram-Story erhob die 32-Jährige am Montag etliche Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner, mit dem sie Töchterchen Snow (4) hat. In einem langen Statement kritisierte sie, dass er sich nicht mehr an Absprachen halte, seit er eine neue Freundin habe. Er wiederum kündigte an, sich nicht auf öffentliche Diskussionen einlassen zu wollen.

Yeliz Koc: "Das gleiche Spiel von vorne" Koc betonte, sie habe ihn in der Vergangenheit sehr unterstützt und ihr Leben nach seinen Möglichkeiten ausgerichtet, um die Tür für ihn für das gemeinsame Kind offenzuhalten. Für sie sei das Wichtigste gewesen, dass ihre Tochter ihren Vater "konstant um sich" habe. Doch nun wiederhole sich Vieles. "Seit er wieder in einer Beziehung ist, geht das gleiche Spiel von vorne los." Während er Termine verschiebe oder ganz absage, fordere er aber sogar mehr Umgang und jetzt sogar ein Sorgerecht für Snow. "Es geht nicht darum, wie viel Zeit man theoretisch bekommt, sondern wie verlässlich man für ein Kind da ist", schrieb die Ex-Dschungelcamperin.

Jimi Blue Ochsenknecht scheint indes die neue Beziehung zu bestätigen. Er teilte am Montagvormittag ein Foto, auf dem er eine Frau umarmt. Dazu schrieb er auf Englisch: "Eifersucht verwandelt Schutz in Zerstörung." Yeliz Koc wiederum repostete diesen Beitrag und versah ihn mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch. Eine Frau mit zwei Kindern, da vergisst man sein eigenes natürlich."

Jimi Blue Ochsenknecht hat das Thema Sorgerecht angesprochen

Jimi Blue Ochsenknecht reagierte auf die Anschuldigungen bei Instagram mit einem schriftlichen Statement, ging aber nicht auf die Einzelheiten ein. Er betonte: "Respekt und Anstand stehen für mich an erster Stelle. Die Mutter meiner Tochter ist ein wichtiger Teil unseres Lebens und verdient einen respektvollen Umgang." Er werde sich "nicht auf öffentliche Diskussionen einlassen". Denn: "Nicht alles, was laut ist, hat Gewicht."

Er bestätigte aber, "das Thema Sorgerecht angesprochen" zu haben, weil er sich wünsche, mehr für seine Tochter da zu sein. "Es ist kein leichtes Thema für mich, ich möchte einfach Teil ihres Lebens bleiben. Am Ende zählt für mich nur eines: Verantwortung zu übernehmen und das Richtige für unsere Tochter zu tun."

Trennung noch vor der Geburt

Bereits im März hatte Yeliz Koc in einer Story gegen den Schauspieler gestichelt. Angesichts ihres Umzugs in ihr neues Eigenheim in Hannover meinte sie: "Ich habe mich dann darüber aufgeregt, dass er mal wieder nicht da ist." Immer dann, wenn besondere Herausforderungen angestanden hätten, sei der Vater von Töchterchen Snow gerade nicht zur Stelle gewesen, beschwerte sich Koc.

Die Beziehung der durch "Der Bachelor" bekannt gewordenen 31-Jährigen und des einstigen "Die wilden Kerle"-Stars wurde im Sommer 2020 öffentlich. Wenig später wurde Koc schwanger, das Paar trennte sich noch vor der Geburt von Snow, die im Oktober 2021 zur Welt kam. Das Ex-Paar machte sich danach öffentliche Vorwürfe, auf eine längere Funkstille folgte erneut eine turbulente Zeit, in der es Ochsenknecht unter anderem mit der Justiz zu tun bekam.

Zuletzt schien das Verhältnis wieder wesentlich besser. So bejubelte Koc etwa im Herbst seinen Sieg bei "Promi Big Brother" zusammen mit seiner Mutter Natascha Ochsenknecht (61) live im Studio. Im Dezember 2025 erschien sogar eine gemeinsame Reality-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!", im Herbst soll die zweite Staffel auf Sky erscheinen. Jimi Blue ist schon bald wieder bei "Diese Ochsenknechts" zu sehen, die fünfte Staffel startet am 21. April auf Sky.