Vorwürfe gegen Weltweihnachtscircus: Stuttgarter Amtstierärzte halten Tauben-Video der Tierschützer für manipuliert

Das Veterinäramt hat die Vorwürfe gegen die Tauben-Nummer beim Stuttgarter Weltweihnachtscircus geprüft. Jetzt greift die Behörde ihrerseits die Tierschützer an.
Nach einer Kampagne mehrerer Tierrechtsgruppen gegen eine Zaubernummer mit Tauben im Stuttgarter Weltweihnachtscircus gibt die städtische Veterinärbehörde Entwarnung. Zwei Amtstierärztinnen hätten sich die Nummer des ukrainischen Illusionisten Sergey Stopakov am Dienstag vorführen lassen und die Tricks geprüft. Es habe „keinen Grund für irgendwelche Beanstandungen gegeben“, sagte der Sprecher der Stadt, Sven Matis.