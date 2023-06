Youtuber Rezo steigt in die Rammstein-Debatte ein

1 Rezo rollt den Fall um Till Lindemann in seinem Video auf. Foto: IMAGO/Panama Pictures/Christoph Hardt

Nun hat sich auch Rezo zu den Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann geäußert. Der bekannte Youtuber gibt in seinem Video einen Überblick zu dem Fall und bemüht sich um Sachlichkeit.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Durch sein Video „Die Zerstörung der CDU“ im Vorfeld der Europawahl erlangte der Youtuber Rezo 2019 in Deutschland Bekanntheit. Seitdem äußerte sich der Wuppertaler immer wieder zu politischen und gesellschaftlichen Themen. Nun hat der blauhaarige Unternehmer am Dienstag ein Video zu den Vorwürfen rund um Rammstein-Sänger Till Lindemann veröffentlicht. Der 27 Minuten lange Clip hatte am Mittwochmorgen bereits über 600.000 Aufrufe.