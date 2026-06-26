Eine dritte Ex-Angestellte klagt gegen Kylie Jenner, wie US-Medien berichten. Die Privatköchin werfe dem Reality-TV-Star unter anderem vor, wegen einer zu hohen Arbeitsbelastung eine Fehlgeburt erlitten zu haben.
Wenige Monate nachdem zwei ehemalige Haushälterinnen von Kylie Jenner (28) die Unternehmerin und Reality-TV-Darstellerin verklagt haben, hat laut übereinstimmender US-Medienberichte auch eine dritte Ex-Angestellte Klage eingereicht. Eine Privatköchin wirft Jenner und damaligen Vorgesetzten unter anderem vor, dass sie aufgrund einer zu hohen Arbeitsbelastung eine Fehlgeburt erlitten habe.