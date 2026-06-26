Eine dritte Ex-Angestellte klagt gegen Kylie Jenner, wie US-Medien berichten. Die Privatköchin werfe dem Reality-TV-Star unter anderem vor, wegen einer zu hohen Arbeitsbelastung eine Fehlgeburt erlitten zu haben.

Wenige Monate nachdem zwei ehemalige Haushälterinnen von Kylie Jenner (28) die Unternehmerin und Reality-TV-Darstellerin verklagt haben, hat laut übereinstimmender US-Medienberichte auch eine dritte Ex-Angestellte Klage eingereicht. Eine Privatköchin wirft Jenner und damaligen Vorgesetzten unter anderem vor, dass sie aufgrund einer zu hohen Arbeitsbelastung eine Fehlgeburt erlitten habe.

Laut der am Montag in Los Angeles eingereichten Klage sei von der damals schwangeren Frau verlangt worden, dass sie lange Schichten arbeite und körperlich zu fordernde Aufgaben übernehme, obwohl sie Vorgesetzten mitgeteilt hatte, dass es sich bei ihr um eine Risikoschwangerschaft handelte, schreibt die "Los Angeles Times". "Today" und "Entertainment Weekly" berichten entsprechend.

Klägerin soll Fehlgeburt nach starker körperlicher Belastung erlitten haben

Etwa zu Thanksgiving im Jahr 2024 sei die Frau als Privatköchin Jenners eingeteilt worden. Im Dezember habe sie ihre Vorgesetzten darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie im dritten Monat schwanger war und "angemessene Vorkehrungen zum Schutz ihrer Gesundheit und ihrer Schwangerschaft" getroffen werden müssten, berichtet die "Los Angeles Times" unter Einsicht der Klage.

An Silvester hätten die Vorgesetzten, die demnach feindselig gestimmt gewesen seien, sie beauftragt, schwere Lebensmittel zu transportieren. Der Klägerin sei dabei schwindelig geworden, sie habe nach Luft gerungen und das Sicherheitspersonal habe ihr helfen müssen. Im Februar wurde die Frau, die damals im fünften Schwangerschaftsmonat war, demzufolge dazu abgestellt, für eine Geburtstagsfeier eines der Kinder Jenners zu kochen. Die Vorgesetzten hätten ihre Bitten nach Hilfe und ihre Bedenken ignoriert.

Aufgrund der Belastung und ihrer Erschöpfung sei die Klägerin während der Feier im Badezimmer emotional zusammengebrochen. Nach einem starken Erschöpfungsgefühl am Abend sei sie am nächsten Morgen mit starken Blutungen aufgewacht. In der Notaufnahme sei ihr mitgeteilt worden, dass bei ihrem ungeborenen Kind kein Herzschlag erkennbar war. Wenige Tage später habe die Frau erneut starke Blutungen erlitten und sei zusammengebrochen. Nach einer Fehlgeburt habe sie der Klage zufolge mit schweren Depressionen zu kämpfen gehabt. "Hör auf damit, hör einfach auf. Du irritierst Kylie. Du machst sie depressiv", habe eine vorgesetzte Person sie zurechtgewiesen.

Schadenersatz in ungenannter Höhe gefordert

Die ehemalige Privatköchin Jenners fordert Schadenersatz in ungenannter Höhe. Sie klage unter anderem auch, weil sie nicht rechtzeitig für die geleisteten Arbeitsstunden entlohnt worden sei, wegen Diskriminierung aufgrund ihrer Schwangerschaft, Belästigung und einer unrechtmäßigen Kündigung. Nur weil jemand prominent sei, entbinde es diese Person nicht davon, die kalifornischen Arbeitsgesetze einzuhalten, erklärte die Anwältin der Klägerin, Della Shaker. Sie vertritt auch zwei weitere ehemalige Angestellte Jenners, die zuvor Klage eingereicht haben. Eine Stellungnahme von Jenners Seite gibt es bislang nicht.

Hilfe bei Depressionen, Suizidgedanken und der Bewältigung von Krisen bietet in Deutschland Tag und Nacht die Telefonseelsorge unter den kostenlosen Rufnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 oder unter der 116 123. Anrufende bleiben anonym.