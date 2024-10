1 Joachim A. Langs Spielfilm „Cranko“ erzählt die Stuttgarter Jahre des Choreografen (mit Sam Riley in der Titelrolle und Elisa Badenes als Marcia Haydée). Foto: Zeitsprung Pictures/Wolfgang Ennenbach

Joachim A. Langs Spielfilm „Cranko“ läuft derzeit erfolgreich in den Kinos. Nun erhebt der Autor Thomas Aders Vorwürfe gegen den Regisseur. Das Drehbuch basiere auf Aders Roman „Seelentanz“.











Die Art und Weise, wie Joachim A. Lang in seinem Spielfilm „Cranko“ das dramatische Leben des zu früh verstorbenen Choreografen in Bilder packt, bewegt die Menschen. Selbst Männer, so berichtet ein Stuttgarter Kinobetreiber, verließen die Vorstellungen mit Tränen in den Augen.