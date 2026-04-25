Vorwürfe gegen Michael Jackson: Darum schwieg seine zweite Familie

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass vier Geschwister aus einer ehemals mit Michael Jackson eng befreundeten Familie Klage eingereicht haben. Sie sprechen nun über die Anschuldigungen und ihre Zeit als "Soldaten" für den King of Pop.
Schon zu Lebzeiten des King of Pop gab es schwere Vorwürfe gegen Michael Jackson (1958-2009). Anfang des Jahres wurde eine weitere schwerwiegende Klage eingereicht. Vier Geschwister aus der Cascio-Familie, die sich einst als "zweite Familie" des verstorbenen Weltstars präsentierte, werfen dem Sänger sexuellen Missbrauch vor. Warum sie so lange geschwiegen haben, erklären sie im Gespräch mit der "New York Times".