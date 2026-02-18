Vorwürfe gegen Mette-Marit: Mutmaßliches Epstein-Opfer klagt Norwegens Kronprinzessin an

„Abscheulich“ nennt ein mutmaßliches Epstein-Opfer den Umgang von Mette-Marit mit dem Sexualstraftäter. Und fragt: „Was wäre, wenn das hier ihren Kindern passiert wäre?“
Ein mutmaßliches Opfer von Jeffrey Epstein hat der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit wegen ihrer Freundschaft zu dem Sexualstraftäter schwere Vorwürfe gemacht. „Was wäre, wenn das hier ihren Kindern passiert wäre? Wie würde sie sich dann fühlen?“ fragte Marina Lacerda in der Sendung „Debatten“ im norwegischen Fernsehen. Dass die Kronprinzessin und andere Umgang mit Epstein hatten, finde sie „abscheulich“.