Die Aufklärung der Vorwürfe, die zum Ausscheiden eines Mitarbeiters der städtischen Gesellschaft in.Stuttgart führten, kommt offenbar nur zäh voran. Wie ist der aktuelle Stand?
Die Vorgänge bei der städtischen Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart sind immer noch ein beherrschendes Gesprächsthema in Schaustellerkreisen und in der Kommunalpolitik – doch die Aufklärung scheint nur sehr schleppend voranzuschreiten. Bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde nach wie vor kein förmliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Man prüfe die Vorgänge weiterhin auf einen möglichen Anfangsverdacht, teilte ein Sprecher am Dienstag mit.