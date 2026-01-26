Nach den schweren Vorwürfen am Stuttgarter Bundesstützpunkt sind neben Trainern jetzt auch Funktionäre ins Visier geraten. Der dortige Verband wehrt sich.
Der Missbrauchs-Skandal am Stuttgarter Kunstturnforum nimmt noch einmal größere Züge an und erfasst nun auch die Spitze des Deutschen Turner-Bundes. Wie der DTB mitteilte, sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart nach den schwerwiegenden Missbrauchsvorwürfen ausgeweitet worden und richten auch gegen den Verbandspräsidenten Alfons Hölzl und Sportvorstand Thomas Gutekunst. „Der Präsident und der Vorstand des DTB haben das Präsidium hierüber unterrichtet“, teilte der DTB mit.