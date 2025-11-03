Der Turnskandal in Stuttgart beschäftigt weiter die Justiz: Nun bekam eine Trainerin, die gegen ihre Kündigung seitens des Schwäbischen Turnerbunds geklagt hatte, recht.
Das Stuttgarter Arbeitsgericht war am Zug – am Montag nun hat es entschieden: Der zuständige Richter gab der Trainerin recht, die gegen ihre Kündigung vonseiten des Schwäbischen Turnerbunds (STB) geklagt hatte. Die Kündigung ist damit unwirksam. In der Begründung, die beiden Parteien am Montag schriftlich zugestellt wurde, hieß es, dass die Kündigungsgründe zu pauschal und ohne konkrete Angaben von Betroffenen geschildert seien.