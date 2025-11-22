Vorweihnachtszeit: Weihnachtszauber auf Mallorca – Lichtermeer bei 20 Grad

5 Palma hat die Weihnachtsbeleuchtung angeschaltet. Foto: Clara Margais/dpa

Weihnachtsstimmung bei T-Shirt-Wetter? Auf Mallorca sorgt das Lichtermeer für festliche Gefühle – trotz Sonne und Palmen.











Palma - Mit einer feierlichen Zeremonie hat die Stadt Palma auf Mallorca am Abend die diesjährige Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Insgesamt 614 Kilometer Lichterketten und 3.350 Lichtelemente hatten Mitarbeiter des Rathauses in den vergangenen Monaten angebracht. Die Weihnachtsbeleuchtung gilt auch bei vielen deutschen Mallorca-Urlaubern als große Attraktion der Vorweihnachtszeit. Allerdings sah es nach einem kurzen Wintereinbruch am Freitag zum Start in die neue Woche bei 20 Grad wieder eher nach Sangria als nach Glühwein aus.