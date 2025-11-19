Seit Mittwoch schweben die Gondeln im Ehrenhof des Neuen Schlosses wieder in 58 Metern Höhe über der Stuttgarter Innenstadt. Bis im Januar dreht das Riesenrad nun seine Runden.
Das Wetter spielt schon mal mit. Unter strahlend blauem Himmel und bei Sonnenschein freuen sich bereits am Mittwochvormittag erste Besucherinnen und Besucher darüber, die Stuttgarter City wieder aus Gondeln von oben bewundern zu können. Die Rede ist vom Riesenrad, das sich ab sofort wieder auf dem Ehrenhof vor dem Neuen Schloss dreht.