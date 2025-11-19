Seit Mittwoch schweben die Gondeln im Ehrenhof des Neuen Schlosses wieder in 58 Metern Höhe über der Stuttgarter Innenstadt. Bis im Januar dreht das Riesenrad nun seine Runden.

Das Wetter spielt schon mal mit. Unter strahlend blauem Himmel und bei Sonnenschein freuen sich bereits am Mittwochvormittag erste Besucherinnen und Besucher darüber, die Stuttgarter City wieder aus Gondeln von oben bewundern zu können. Die Rede ist vom Riesenrad, das sich ab sofort wieder auf dem Ehrenhof vor dem Neuen Schloss dreht.

Während so manche winterliche Attraktion in Stuttgart gestrichen wurde, weil die Stadt Stuttgart sparen muss, ist die Gondelfahrt mit Aussicht über die Stadt seit Mittwoch wieder möglich.

Wiebke Bruch freut sich darauf, auch dieses Jahr wieder Besucherinnen und Besuchern auf der Pole Position im Ehrenhof empfangen zu können. In siebter Generation führt die Betreiberin das Riesenrad-Erbe ihrer Familie weiter. Ihr Vater Oscar Bruch stammt aus einer Schausteller-Familie, die seit 175 Jahren auf den Festplätzen Europas unterwegs ist. „Die Weihnachtszeit ist eine Herzenszeit und wir freuen uns, Familien und allen anderen dieses Erlebnis zu ermöglichen“, so Bruch.

Gondelfahrt mit Tradition

Die Attraktion, die Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) und Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) während der Corona-Pandemie als „Symbol der Zuversicht“ gerühmt hatten, dreht sich in diesem Jahr bereits zum fünften Mal im Ehrenhof vor dem Neuen Schloss.

Während in den vergangenen Jahren auch die „Glanzlichter“ oder die große Silvesterparty Besucherinnen und Besucher in der Winterzeit auf den Schlossplatz lockten, bleibt das „Sky Lounge Wheel“ in diesem Jahr die einzige leuchtende Attraktion im Herzen Stuttgarts. Denn aufgrund der Sparpläne der Stadt bleiben die „Glanzlichter“-Lichtskulpturen dunkel. Das Riesenrad hingegen belastet die Kasse nicht, denn die Betreiber-Familie Bruch zahlt Miete ans Land.

Das Riesenrad am Schlossplatz dreht sich wieder

„Wir hoffen natürlich, dass auch dieses Jahr wieder viele Besucher komme. Unser Riesenrad bringt das Leuchten über die Dächer hinweg in die Stadt“, freut sich Wiebke Bruch. „Jede Fahrt ist etwas ganz Besonderes“. Auch eine Hochzeitsgesellschaft, die nach der Heirat im Neuen Schloss diesen Moment in luftiger Höhe genießen möchte, habe sich für diese Saison bereits angekündigt.

In 58 Metern Höhe kann man vom Riesenrad aus ab sofort wieder die Stadt bewundern. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

In 58 Metern Höhe können Besucherinnen und Besucher nun wieder die Aussicht über Stuttgart genießen. In den 40 Gondeln des leuchtenden Giganten, der ursprünglich zur Expo 2000 in Hannover kreiert wurde, finden jeweils bis zu acht Personen Platz.

Preise bleiben stabil – bis zum 6. Januar ist eine Fahrt möglich

Die Preise haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert: Erwachsene zahlen erneut acht Euro, Kinder unter 1,40 Meter sechs Euro. Kleinkinder bis einschließlich drei Jahren fahren kostenlos mit. Tickets für die Riesenrad-Fahrt gibt es ausschließlich vor Ort an der Tageskasse. Bis zum 6. Januar haben Besucherinnen und Besucher nun die Gelegenheit, mitzufahren.

Am Mittwochnachmittag bringt das bunt beleuchtete „Sky Lounge Wheel“ im Sonnenuntergang Passantinnen und Passanten schon mal in Weihnachtsstimmung.

Wintertraum lädt zu Glühwein, Speisen und Rollschuhfahrten

Wer sich im Anschluss an das Höhenspektakel noch einen Glühwein, Punsch, einen Snack oder eine Partie auf Rollschuhen gönnen möchte, ist direkt nebenan beim Stuttgarter „Wintertraum“ richtig. Das Hüttendorf inklusive Rollschuhbahn am Schlossplatz ist ebenfalls seit Mittwoch und bis zum 6. Januar für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Bereits am Mittwochvormittag strömten die ersten Besucher ins Hüttendorf des „Wintertraums“. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Am Abend wird die angeschlossene Rollschuhbahn mit einer Rollschuh-Gala feierlich eröffnet. Im Video gibt es die ersten Eindrücke vom weihnachtlichen Eröffnungstag am Schlossplatz.

(Vor-)Weihnachtszeit am Schlossplatz

Riesenrad am Schlossplatz

19. November bis 26. Dezember: So-Do 11-21, Fr+Sa 11-22 Uhr; 27. Dezember bis 6. Januar: So-Do 11-20, Fr+Sa11-21 Uhr, Abweichungen bei Veranstaltungen im Neuen Schloss möglich, Sonderöffnungszeiten sowie weitere Informationen finden Sie hier >>>

Wintertraum

Schlossplatz, Stuttgart-Mitte, Mo-So ab 11 Uhr, Rollschuhbahn: Mo-So ab 11 Uhr, letzter Einlass: 21.30 Uhr, Betriebsende 22.30 Uhr, weitere Infos gibt es hier >>>