Vorweihnachtliches Familientreffen: Königin Silvia schmückt mit ihren Enkeln den Palast

Strahlende Kinderaugen und festliche Stimmung im schwedischen Königspalast: Für Königin Silvia (80) stand am Montag eine besondere vorweihnachtliche Tradition auf dem Programm. Gemeinsam mit ihren acht Enkelkindern schmückte die Königin die Weihnachtsbäume im Stockholmer Schloss, die zuvor von der Forstuniversität geliefert worden waren.

Familiäre Atmosphäre im Palast

Die königlichen Sprösslinge im Alter zwischen drei und zwölf Jahren waren mit Feuereifer bei der Sache. Allen voran Prinzessin Estelle (12), die Tochter von Kronprinzessin Victoria (47), die in einer festlichen roten Top-Minirock-Kombination mit lässigen schwarzen Boots erschien. Die Zweite in der schwedischen Thronfolge leitete ihren Bruder, Prinz Oscar (8), sowie ihre jüngeren Cousinen und Cousins routiniert an.

Lesen Sie auch

Wie die Bilder zeigen, scheint die Stimmung ausgelassen und familiär gewesen zu sein. Königin Silvia, in einen eleganten schwarzen Blazer mit goldenen Knöpfen und cremefarbenen Rollkragenpullover gekleidet, hatte sichtlich Freude daran, ihre Enkelkinder beim Schmücken der vier frischen Tannen zu beobachten.

Ein besonders rührender Moment ereignete sich laut "Mail Online", als die Königin ihren Enkel Prinz Alexander (8), einer der drei Söhne von Prinz Carl Philip (45) und Prinzessin Sofia (40), liebevoll in den Arm nahm. Weitere Bilder zeigen den kleinen Prinz Julian (3), wie er über goldene Weihnachtskugeln staunt.

Die Königin ist wieder fit

Für die Ehefrau von König Carl Gustaf XVI. (78) markierte dieser vorweihnachtliche Tag auch eine positive Entwicklung in Bezug auf ihre Gesundheit. Erst kürzlich musste sie wegen einer schweren Atemwegsinfektion einen Staatsbesuch in Singapur absagen. Nun scheint sie sich auf dem Weg der Besserung zu befinden - rechtzeitig für die Festtage mit ihrer stetig wachsenden Familie - Prinzessin Sofia erwartet derzeit ihr viertes Kind.