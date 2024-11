Vorweihnachtliche Stimmung in Sat.1: Unser Festtagsmenü: Neue Sendung vereint zwei bekannte Kochshows

1 Angelina Kirsch und Enie van de Meiklokjes sorgen neben den Kochduellen mit Gästen für Unterhaltung. Foto: Joyn/Markus Hertrich

"Unser Festtagsmenü" bringt ab dem 1. Dezember Koch- und Backprofis in Sat.1 zusammen. In der vorweihnachtlichen Show treten die Köche aus "The Taste" gegen die Backprofis aus "Das große Backen" an.











Mit der Adventszeit startet am 1. Dezember ein Duell der kulinarischen Experten. In der neuen Kochsendung "Unser Festtagsmenü" treten die "The Taste"-Juroren gegen die Backprofis von "Das große Backen" an, wie der Sender Sat.1 am Mittwoch mitteilt. An den vier Adventssonntagen (jeweils ab 18 Uhr in Sat.1, jederzeit auf Joyn) liefern sich demnach wechselnde Duos mit weihnachtlichen Gerichten einen Wettstreit. Eine "prominente Jury" entscheidet der Pressemitteilung zufolge über das jeweilige Gewinner-Team.

Diese Köche und Backprofis treten an In der ersten Episode treffen die "The Taste"-Stars Alexander Herrmann (53) und Tim Raue (50) auf die "Das große Backen"-Juroren Betty Schliephake-Burchardt (53) und Günther Körffer (70). Die Kreationen der Teams reichen von Stiel-Cakes bis Brezel-Chips. Am zweiten Sonntag im Dezember kämpft Alexander Herrmann gemeinsam mit seinem "The Taste"-Kollegen Frank Rosin (58) gegen Betty Schliephake-Burchardt, die mit Christian Hümbs (43) antritt. Lesen Sie auch Für den dritten Adventssonntag finden sich die Juroren der zwei verschiedenen Shows in gemixten Duos zusammen. Betty Schliephake-Burchardt steht mit "The Taste"-Juror Alex Kumptner (41) in der Küche, während Christian Hümbs am 15. Dezember mit Alexander Herrmann kocht. Dort zaubern sie unter anderem ein Maronen-Risotto und eine Baiser-Torte. Zum Abschluss liefern sich schließlich Tim Raue und Alex Kumptner ein Koch-Duell. Betty Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs backen dagegen mit helfenden Händen um die Wette. Erstere geht mit ihrem Sohn Julius ins Rennen, Hümbs versucht sich mit seiner Partnerin Evelin ebenfalls an der Gewinner-Torte. Auch die Moderatorinnen der beiden Shows sind dabei Neben den "The Taste"- und "Das große Backen"-Juroren sind auch die Moderatorinnen der Sendungen Teil der Show. Angelina Kirsch (36) und Enie van de Meiklokjes (50) unterhalten sich mit Gaststars "über ihre persönlichen Weihnachtstraditionen, basteln Last-Minute-Geschenke oder singen die schönsten Weihnachtslieder", kündigt Sat.1 weiter an.