SMS und Anrufe: Woher kommt die Vorwahl +91?

Aktuell erhalten viele Menschen Anrufe oder Nachrichten von Nummern mit der Vorwahl +91. Bei solchen Nummern sollten Sie vorsichtig sein.











In den letzten Wochen haben viele Menschen in Deutschland vermehrt SMS oder Anrufe von unbekannten Nummern mit der Vorwahl +91 bzw. 0091 erhalten. Diese Vorwahl ist Indien zugeordnet. Oft handelt es sich hierbei um unerwünschte Nachrichten oder Anrufe, die in Verbindung mit betrügerischen Aktivitäten stehen könnten. In diesem Artikel erfahren Sie, worauf Sie achten sollten und wie Sie sich schützen können.