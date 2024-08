Vorverkaufsstart steht: Wacken Open Air: Neuer Termin für 2025 und erste Bands angekündigt

1 Das Wacken Open Air 2024 hat am Samstag seinen Abschluss gefeiert. Foto: imago images/Dirk Jacobs

Das Wacken Open Air ging am vergangenen Samstag zu Ende. Die Veranstalter des Metal-Festivals haben nicht nur bereits Bilanz gezogen, sondern erste Details für die Ausgabe im kommenden Jahr bekannt gegeben.











Link kopiert



Von 31. Juli bis 3. August ging das Wacken Open Air (WOA) über die Bühne. Zum 33. Mal wurde eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt in der Gemeinde Wacken im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein gefeiert. Bei Instagram zeigen sich die Veranstalter am Sonntag (4. August) sehr zufrieden: "Hallo Metalheads! Wir sagen danke! Wir können es nicht genug betonen: Wir haben die besten Fans der Welt!" Dieses Jahr habe man mit allen "ein sonnengeküsstes WOA mit unzähligen tollen Auftritten" erleben dürfen. "Wir sind begeistert und dankbar, dass ihr das Reisekonzept so gut angenommen habt und damit die Reisen nach Wacken stressfrei für alle Fans gemacht habt. Wir sehen uns in Wacken 2025."