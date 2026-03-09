Fans von Giovanni Zarrella können sich den April 2027 schon einmal rot anstreichen. Denn dann gibt der Sänger im Rahmen seiner Hallentour 16 Konzerte in Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz. Zu hören sein werden dann auch Songs aus seinem nächsten Album.
Am Montagmittag hat Giovanni Zarrella (48) seine Fans mit der Nachricht überrascht, dass er 2027 auf große Hallentour gehen wird. Es werde "wahrscheinlich die schönste Tour meines Lebens", schwärmte er auf seinem Instagram-Account. Im Gepäck wird er nicht nur bekannte Songs, sondern auch neue Lieder haben.