Fans von Giovanni Zarrella können sich den April 2027 schon einmal rot anstreichen. Denn dann gibt der Sänger im Rahmen seiner Hallentour 16 Konzerte in Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz. Zu hören sein werden dann auch Songs aus seinem nächsten Album.

Am Montagmittag hat Giovanni Zarrella (48) seine Fans mit der Nachricht überrascht, dass er 2027 auf große Hallentour gehen wird. Es werde "wahrscheinlich die schönste Tour meines Lebens", schwärmte er auf seinem Instagram-Account. Im Gepäck wird er nicht nur bekannte Songs, sondern auch neue Lieder haben.

Tour zum neuen Album Im April 2027 stehen während der Tournee mit dem Titel "GIOVANNI ZARRELLA - LIVE 2027" 16 Termine in Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz auf dem Programm. Der Auftakt erfolgt am 6. April in der Laeiszhalle in Hamburg, das Finale steigt am 26. April in der Westfalenhallen Dortmund. Es seien "so schöne Locations dabei", die er alle selbst mit ausgesucht habe, betonte Zarrella noch in einer Instagram-Story.

Im Zentrum der Tour steht das kommende Album, das laut Pressemitteilung den Arbeitstitel "Italian Songbook" trägt und aktuell im kanadischen Vancouver entsteht. Er beschäftige sich mit den "größten und schönsten Songs Italiens" und interpretiere diese neu, ließ der 48-Jährige seine Fans noch wissen.

Darunter sind Klassiker von italienischen Stars wie Al Bano & Romina Power, Zucchero, Ricchi e Poveri und Gianna Nannini. Starproduzent Bob Rock, der bereits mit Rock- und Popgrößen wie Michael Bublé, Cher, Bon Jovi und Metallica arbeitete, produziert das Album. Auf der Tour wird Zarrella von seiner Live-Band begleitet. Der exklusive Vorverkauf beginnt bereits am Mittwoch, 11. März, der allgemeine Vorverkaufsstart ist am 13. März (http://eventim.de).

Giovanni Zarrella ist omnipräsent

Die Tour und das Album bilden ein weiteres Highlight im umfangreichen Programm des früheren Bro'Sis-Sängers, der 2026 zu seinem 25-jährigen Bühnenjubiläum mit besonders viel Präsenz aufwartet. Am Samstag, den 14. März, eröffnet der Tausendsassa um 20:15 Uhr im ZDF sein persönliches Showjahr. Die Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" steht unter dem Motto "Ein Abend für die Liebe". Fünf weitere Ausgaben der ZDF-Samstagabendsendung sind in diesem Jahr geplant.

Daneben bekommt er mit Ehefrau Jana Ina (49) eine eigene Netflix-Doku, er zählt zu den prominenten Teilnehmern der neuen Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" (VOX) und wird im Sommer von Juni bis August elf Live-Konzerte im Rahmen seiner Konzertreihe "Eine italienische Sommernacht" geben. Ende Februar startete zudem sein neuer Podcast "Tutto bene!", in dem er zusammen mit seinem Bruder Stefano (35) über das Leben zwischen Rampenlicht und Familie spricht.