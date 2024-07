Der deutsche Rapper Bushido (45) wird Anfang 2026 auf seine "allerletzte Tour" gehen. Unter dem Titel "Alles wird gut - Tour 2026" gibt der Musiker zehn Konzerte und will damit sein Karriereende besiegeln, wie er am 12. Juli bei Instagram angekündigt hat. Was erwartet die Fans bei der Tour und wie kommen sie an Tickets?

Tickets und Termine

Bushido hat zehn Termine für seine "Alles wird gut"-Tour angekündigt. Der Rapper kommt am 12. Januar 2026 nach Berlin in die Uber Arena. Nach dem Auftakt folgen Shows in Hamburg, (13.1., Barclays Arena), Hannover (14.1., ZAG- Arena), Leipzig (16.1., Quarterback Immobilien Arena), Stuttgart (17.1., Schleyerhalle), Frankfurt a.M. (18.1., Festhalle), Köln (20.1., Lanxess Arena), Oberhausen (21.1., Rudolf- Weber- Arena), München (22.1., Olympiahalle) und Zürich (23.1., Hallenstadion).

Der Ticketvorverkauf bei Eventim ist am 18. Juli gestartet. Der allgemeine Vorverkauf an allen Kassen startet am Montag, 22. Juli. In einer Instagram-Story zeigte sich Bushido zufrieden über den Start des Vorverkaufs. "Danke euch für die 35.000 gekauften Tickets in den ersten sechs Stunden. Es ist so unglaublich, wir sind überwältigt von dem Run auf die Tickets. Ich freue mich sehr auf die finale 'Alles wird gut'-Tour." Zudem kündigte der Rapper an: "Wir werden unser Bühnenbild anpassen und die Show noch einmal überarbeiten." In einer weiteren Instagram-Story fragte er seine Fans nach ihren Songwünschen für die Tour.

Zugabe nach "König für immer"-Tour

Mitte Juli hatte sich Bushido mit der gewichtigen Ankündigung auf Instagram zu Wort gemeldet. In zwei Storys verkündete der Ehemann von Anna-Maria Ferchichi (42) sein "offizielles Karriereende". "Danach gibt es keine Musik mehr, keine Auftritte, wahrscheinlich auch keine Interviews. Ich zieh' mich zurück", sagte er in einer offenbar von seiner Ehefrau gefilmten Story während einer Autofahrt. "Ich glaube, jetzt ist es auch an der Zeit, einfach mal auf Wiedersehen zu sagen", führte der Musiker seine Gedankengänge weiter aus. Er zeigte sich dankbar "für eine wunderbare Zeit" und seine zurückliegenden "28 Jahre Karriere".

Im gleichen Atemzug kündigte er seine "allerletzte Tour" an. Nachdem mehr als 150.000 Besucherinnen und Besucher den Rapper in diesem Jahr auf seiner ursprünglich als Abschiedstournee angekündigten "König für immer"-Tour feierten, gibt es mit der "Alles wird gut - Tour 2026" eine Zugabe. Laut Konzertveranstalter "Concertbüro Zahlmann" stehen bei der "König für Immer"-Tournee noch Open-Air-Termine in Braunschweig (16.8.2024 ), Kassel (24.8.2024) und Bonn (10.8.2024) an.