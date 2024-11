Vorverkauf beginnt: „Colours“-Tanzfestival setzt auf Gemeinschaft

In allen Farben leuchtend wie ein Regenbogen: Das Programm des fünften „Colours“-Festivals taucht in diesen Tagen bunt vor dem Herbstgrau auf und macht Lust auf den Sommer. Vom 26. Juni bis zum 13. Juli 2025 warten nach dreijähriger Unterbrechung wieder 18 tanzpralle Festivaltage auf das Stuttgarter Publikum. 15 Produktionen, darunter vier Uraufführungen sowie sechs Europa- und Deutschlandpremieren, bringen bekannte Stars wie Sidi Larbi Cherkaoui, Marie Chouinard und Akram Khan, aber auch Newcomer wie Marco da Silva Ferreira aus Portugal oder Norge Cedeño Raffo aus Kuba ins Theaterhaus. Der Vorverkauf beginnt am 6. Dezember.

„Viele Choreografen, die zum Beispiel wie Hofesh Shechter schon lange eng mit Gauthier Dance zusammenarbeiten, stellen sich beim Festival mit ihren eigenen Kompanien vor“, freut sich „Colours“-Erfinder Eric Gauthier auf das Festival, das er in bewährter Manier auch in die Stadt tragen will. Die Tanzfläche auf dem Schlossplatz ist ebenso gesetzt wie der Familientag in der Wilhelma oder die Pop-Up-Auftritte mit Vortänzer Eric Gauthier in den Stadtteilen. „Wir wollen Tanz auf Bühnen bringen, auf denen er sonst nicht zu sehen ist“, verweist er auf eine neue Idee, die Tanzhäppchen als Appetitmacher bei anderen Kulturveranstaltungen aufpoppen lassen will.

Hofesh Shechters Kompanie zeigt „Theatre of Dreams“ Foto: Colours/Tom Visser

Fürs Festivalprogramm zuständig ist wieder Meinrad Huber. „Choreografen setzen sich wieder verstärkt mit Themen des Alltags auseinander“, hat er beobachtet. „Die Zeit, in der sich Tanz nur um sich selbst drehte, ist vorbei. In vielen aktuellen Produktionen geht es um Solidarität, um Gemeinschaft: Wie stärkt sie die Menschen? Wie stellt man sie her?“, macht der „Colours“-Macher neugierig auf Stücke wie „The Center Will Not Hold“. Darin setzt Dorrance Dance nicht nur auf Stepptanz, sondern holt sich Unterstützung aus der New Yorker Urban-Dance-Szene, um nach Gemeinsamkeit und einer verlorenen Mitte zu suchen.

Gauthiers Junioren bespielen die Theaterhaus-Sporthalle

Gauthier Dance eröffnet „Colours“ mit einem Programm, für das Akram Khan die titelgebende Uraufführung „Turning of Bones“ beisteuert sowie erstmals einer anderen Kompanie eigene Stücke in einer Art Best-of-Revue überlässt. Die Festivalstimmung unterstützen die Junioren, die jeden Abend in der Sporthalle Barak Marshalls Uraufführung „Barker“ tanzen. Nicht nur Publikum und internationale Veranstalter schätzten an „Colours“, dass sich alles an einem Ort konzentriere, sagt Meinrad Huber. „Auch die Tänzerinnen und Tänzer genießen den Austausch mit anderen“, sagt Meinrad Huber.

Tickets Ab 6. Dezember im Theaterhaus

Info

Programm

Alle Kompanien und Termine des Festivals finden sich auf der Internetseite von „Colours“.

Tickets

Der Vorverkauf startet am Freitag, den 6. Dezember 2024.