Vorverkauf beginnt am Freitag: Ludwigsburger Schlossfestspiele – Comeback für das Monrepos Open Air

Kunst müsse Brücken schlagen, sagt der Intendant Lucas Reuter, und setzt auf europäische Kooperationen. Auch das Monrepos Open Air wird es in neuer Form wieder geben.
Gute Nachrichten für alle Fans des Monrepos Open Air: Nachdem Lucas Reuter, der Intendant der Ludwigsburger Schlossfestspiele, wegen des kurzfristigen Feuerwerksverbots im vergangenen Jahr schon das Abschiedslied auf die Veranstaltung gesungen hatte, ließ er sich wegen der Beliebtheit des besonderen Spielortes doch wieder umstimmen.