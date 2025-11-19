Vorurteile in Hollywood: Lucy Liu hat nach 30 Jahren ihre erste Hauptrolle in einem Drama

Über 30 Jahre im Geschäft - und erst jetzt die erste echte Hauptrolle in einem Drama: Lucy Liu spricht offen über Hollywood-Vorurteile und fehlende Chancen für asiatisch-amerikanische Schauspieler.
Es ist eine Zahl, die selbst Lucy Liu überrascht hat. Über 30 Jahre ist die 56-Jährige nun im Filmgeschäft tätig - und spielt erst jetzt ihre erste Hauptrolle in einem Drama. Vorher war ihre Karriere vor allem von Action- und Nebenrollen geprägt. "Ich habe bis vor Kurzem gar nicht so über mich selbst nachgedacht", sagt die Schauspielerin im Interview mit "The Hollywood Reporter". "Bis jemand aus dem Team darauf hinwies."