Mehr als 250 Soldaten aus Stetten zogen in Hitlers Krieg gegen die Sowjetunion, mehr als die Hälfte kehrte nicht zurück. Zwei Allmende-Vorträge schlagen den Bogen zur Gegenwart.

Die großen Jahrestage der Geschichte geraten oft aus dem Blick. Dabei wirken sie bis heute nach – in Familiengeschichten, auf Friedhöfen und in den Erinnerungen ganzer Regionen. Mit einer Doppelveranstaltung unter dem Titel „Krieg im Osten“ erinnert der Verein Allmende Stetten am 16. und 17. Juni an ein Kapitel, das in Deutschland vergleichsweise selten thematisiert wird: den deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941.

Mehr als 250 Soldaten aus Stetten waren am sogenannten „Russlandfeldzug“ beteiligt. Rund die Hälfte kehrte nicht zurück. Noch heute zeugen Grabsteine auf dem Alten Friedhof von den Verlusten. Namen, Daten und Ortsangaben erzählen von Männern, die in Russland fielen oder als vermisst galten. Familien warteten oft jahrelang auf Gewissheit.

Stetten zahlte einen hohen Preis

Die von dem Heimatforscher Ebbe Kögel zusammengetragenen Dokumente zeigen, wie tief der Krieg in das Dorf eingriff. 94 Stettener gelten als gefallen, weitere 53 als vermisst. Der Krieg war kein fernes Ereignis, er hinterließ seine Spuren direkt vor der Haustüre.

Diesen lokalen Bezug stellt Kögel am Mittwoch, 17. Juni, zu Beginn eines Vortragsabends her. Anschließend spricht der Historiker, Slawist und Journalist Reinhard Lauterbach über den „verdrängten Jahrestag“ des 22. Juni 1941. Der in Polen lebende Osteuropa-Kenner beleuchtet die Vorbereitung des Feldzugs, seine ideologischen Ziele und die unterschiedlichen Formen des Erinnerns in Deutschland, Polen, Russland und anderen betroffenen Ländern.

Vom Vernichtungskrieg zum Ukraine-Krieg

Bereits am Dienstag, 16. Juni, richtet sich der Blick auf die Gegenwart. Unter dem Titel „(K)Ein Wunder an der Front? – Gewinnt die Ukraine den Drohnenkrieg mit Russland?“ analysiert Lauterbach die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg.

Seit mehr als vier Jahren dauert der Krieg nun schon an. Während die Ukraine zunehmend auf neue Drohnentechnologien setzt und Ziele tief im russischen Hinterland angreift, verstärkt Russland seine Angriffe auf ukrainische Städte und Infrastruktur. Lauterbach ordnet die militärischen Entwicklungen ein und diskutiert die Frage, ob es realistische Chancen auf einen Waffenstillstand oder eine politische Lösung gibt.

Der Referent bringt dabei eine Perspektive ein, die auf langjähriger Erfahrung beruht. Er arbeitete als Osteuropa-Redakteur und Korrespondent unter anderem in Warschau und Kiew und verfolgt das Geschehen bis heute in russischer, ukrainischer und polnischer Sprache.

Die beiden Abende verbinden lokale Erinnerung mit internationaler Politik. Sie zeigen, dass die Folgen von Kriegen weit über Schlachtfelder hinausreichen – und dass historische Ereignisse oft näher liegen, als man vermutet.

Termine und Infos auf einen Blick

Die Vortragsreihe „Krieg im Osten“ mit dem Historiker, Slawisten und Journalisten Reinhard Lauterbach findet am 16. und 17. Juni 2026 jeweils um 19 Uhr in der Glockenkelter in Stetten statt. Der Eintritt kostet 6 Euro; Jugendliche, Auszubildende und Studierende haben freien Eintritt. Veranstalter sind die Allmende Stetten, die Geschichtswerkstatt und das PFB.