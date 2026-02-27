Vortrag zur IBA’27: IBA-Intendant Andreas Hofer gibt in Waiblingen spannende Projekt-Einblicke

Die IBA’27 naht: Der Intendant Andreas Hofer präsentiert in Waiblingen spannende Projekte der Bauausstellung, die auf Zukunftsfragen wie Energiewende und Klimaschutz antworten.

Um Wohn- und Lebenstrends und die architektonischen Antworten darauf dreht sich ein Abend mit Andreas Hofer am Freitag, 6. März, in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis). Von 19.30 Uhr an stellt der Intendant der Internationalen Bauausstellung 2027 (IBA’27) in der Volkshochschule Unteres Remstal im Bürgermühlenweg herausragende Projekte in der Region vor, die Antworten auf Zukunftsfragen geben.

Zu den Herausforderungen, die Anpassungen der Siedlungsstruktur und der Art, wie sich die Menschen im Raum bewegen und begegnen erfordern, gehören beispielsweise die Energiewende, demografische Veränderungen, Digitalisierung und Klimaschutz.

Die Internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart will in ihrem Ausstellungsjahr 2027 herausragende Projekte zeigen, die Antworten auf diese Zukunftsfragen geben. Das große regionale Vorhaben ist mit einer Vielzahl von Projekten angelaufen und hat in Kommunen bereits neue Planungsprozesse ausgelöst, die in den nächsten Jahren Impulse für die Zukunft setzen sollen.

Am 9. März berichtet Andreas Hofer über den aktuellen Stand der IBA’27 und stellt auch die Projekte in Waiblingen und der Region vor. Andreas Hofer ist seit Anfang 2018 Intendant der Internationalen Bauausstellung 2027. Die Veranstaltung in Waiblingen ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten.