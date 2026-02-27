Vortrag zur IBA’27: IBA-Intendant Andreas Hofer gibt in Waiblingen spannende Projekt-Einblicke

Die IBA’27 naht: Der Intendant Andreas Hofer präsentiert in Waiblingen spannende Projekte der Bauausstellung, die auf Zukunftsfragen wie Energiewende und Klimaschutz antworten.
Um Wohn- und Lebenstrends und die architektonischen Antworten darauf dreht sich ein Abend mit Andreas Hofer am Freitag, 6. März, in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis). Von 19.30 Uhr an stellt der Intendant der Internationalen Bauausstellung 2027 (IBA’27) in der Volkshochschule Unteres Remstal im Bürgermühlenweg herausragende Projekte in der Region vor, die Antworten auf Zukunftsfragen geben.