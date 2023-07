1 Die Mitglieder von Fridays for Future sind dagegen, Fritz Vahrenholt ein Podium zu bieten. Foto: dpa/Omar Marques Foto:

Bietigheim-Bissingen - Muss man jede Meinung aushalten, egal wie sehr sie dem eigenen Weltbild entgegensteht? Hat die Meinungsfreiheit auch Grenzen? Nach Ansicht der Mitglieder von Fridays for Future, Parents for Future, der Bürgerinitiative Anti Atom, Attac Besigheim und der IG Metall hört sie dort auf, wo nicht auf Basis gesicherter Fakten argumentiert wird. Und ihrer Meinung nach tut Fritz Vahrenholt genau das. Dass die Schiller Volkshochschule des Landkreises den ehemaligen Politiker und Manager zu den Akademietagen nach Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) eingeladen hat, wollen die Gruppen nicht hinnehmen und machen mobil. In einem Brief an Jürgen Schmiedel, den VHS-Leiter, fordern sie, Vahrenholt wieder auszuladen.