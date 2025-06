Die Galerie Stihl präsentiert am Freitag, den 13. Juni, einen Expertenvortrag und eine Film-Doku über die renommierte Illustratorin Aiga Rasch.

Seit mehr als 60 Jahren steht ein Satz wie kein anderer für die Kultserie „Die drei ???“ und ihren Erfolg: „Wir übernehmen jeden Fall.“ Wesentlich geprägt wurde das Erscheinungsbild der bekannten Buch- und Hörspielreihe durch die auffallenden Cover der Grafikerin und Illustratorin Aiga Rasch (1941–2009).

Mit ihren außergewöhnlichen Covern legte die gebürtige Stuttgarterin den Grundstein für den hohen Wiedererkennungswert der Reihe. Von 1970 bis 1999 fertigte Rasch insgesamt 89 Titelbilder für „Die drei ???“-Reihe.

Lesen Sie auch

Farbige Motive, schwarzer Hintergrund

Die ikonischen Cover bestehen aus mysteriösen, intensivfarbigen Motiven vor schwarzem Hintergrund: Nie zieren die drei Hobbydetektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews die Titelseiten.

Die aktuelle Familienausstellung „Cover Love(r). Aiga Rasch und Die drei ???“ in der Galerie Stihl Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) lässt eintauchen in das beeindruckende Werk einer der bedeutendsten und prägendsten Grafikerinnen und Illustratorinnen in Deutschland.

Kein Wunder, dass Fans auch von weiter her ans Remsufer pilgern. Einer jener sogenannten Nerds ist nun an diesem Freitag zu Gast in der Galerie – nicht als simple Liebhaberin, sondern als Expertin, die ihr Fachwissen präsentiert. Der Abend trägt den Titel „Nerd-Talk: Aiga Rasch und ihr unbekanntes Vermächtnis. Schätze abseits von Die drei ???.“

„Schatzgräberin“und „Aiga-Rasch-Nerd“: die Kunsthistorikerin Petra Lanfermann. Foto: privat

Zu erleben ist die Kunsthistorikerin und stellvertretende Leiterin der städtischen Galerie Bietigheim-Bissingen, Petra Lanfermann, die als „Aiga-Rasch-Schatzgräberin“ tituliert wird.

Sie bezeichnet sich selbst als „Aiga-Rasch-Nerd“, kennt und liebt nicht nur die drei Kultdetektive der „???-Reihe“, sondern ist Spezialistin für das umfangreiche Gesamtwerk Aiga Raschs.

Vortrag der „Rasch-Nerdin“

Ganz nerdig stellt Lanfermann am Freitag, den 13. Juni, von 18 Uhr an in der Stihl-Galerie ausgewählte Exponate aus der Ausstellung sowie weitere beeindruckende Beispiele aus der Hand der Stuttgarter Grafikerin und Illustratorin vor. Gebühr: 5 Euro; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Damit nicht genug, gibt es am Freitagabend direkt im Anschluss an den Nerd-Talk noch eine Filmpremiere. Die 15-minütige, erste Kurz-Doku über Aiga Rasch wird präsentiert vom Filmemacher Oleg Kauz und der wissenschaftlichen Volontärin Emese Éva Tóth.