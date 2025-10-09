Für Proteinshakes und Vitaminpillen hat der Experte Wolfgang Friedrich wenig übrig. Im Interview verrät er neue Erkenntnisse zur Sporternährung und räumt mit Mythen auf.
Wolfgang Friedrich war Tischtennis-Bundesligaspieler, hat tausende Trainer ausgebildet und als Experte für Ernährungsfragen Weltmeister, Olympiamedaillen-Gewinner und Stars wie Motsi Mabuse von der TV-Tanzshow „Let’s dance“ beraten. Am Freitag, 17. Oktober, hält er um 19 Uhr beim VfL Waiblingen einen Vortrag darüber, wie Sportler dank passender Ernährung ihr Training effektiver machen können.