Vortrag in Waiblingen: Bürokratie war schon vor 200 Jahren ein Thema

Bürokratie ist nicht neu – das „Ungeheuer des Schreibereiwesens“ war schon vor 200 Jahren ein Thema. Mehr dazu weiß der Historiker Karl Kleinbach, der beim Heimatverein zu Gast ist.

Klagen über komplizierte Verfahren und übermäßigen Papierkrieg in der Verwaltung sind keineswegs nur ein Phänomen der Gegenwart – sie waren schon vor 200 Jahren ein Thema. Darüber kann der Balinger Historiker Karl Kleinbach einiges berichten. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit regionaler Geschichte und historischen Quellen zur südwestdeutschen Landesgeschichte.

Karl Kleinbach beleuchtet Bolleys Rolle in Württembergs Geschichte Am Donnerstag, 26. März, ist Karl Kleinbach auf Einladung des Heimatvereins Waiblingen im Forum Mitte, Blumenstraße 11, in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) zu Gast. Dort spricht er über den Juristen Heinrich Ernst Ferdinand Bolley, der ab dem Jahr 1794 als Amtsschreiber in Waiblingen tätig war. Später wurde er Abgeordneter und beteiligte sich aktiv an den Verfassungskämpfen in Württemberg zwischen 1815 und 1819.

Unter dem Titel „Über das Ungeheuer des Schreibereiwesens – Amtsschreiber Bolley und die Anfänge der Bürokratie im alten Württemberg“ hält Karl Kleinbach einen historischen Vortrag über die Verwaltungsgeschichte im alten Württemberg und erklärt, welche überraschenden Bezüge es zu heutigen Diskussionen über Bürokratieabbau gibt.

Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Forum Mitte in Waiblingen. Der Eintritt kostet fünf Euro an der Abendkasse. Weitere Informationen zum Programm des Vereins unter www.heimatverein-waiblingen.de.