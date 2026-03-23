Vortrag in Waiblingen: Bürokratie war schon vor 200 Jahren ein Thema

Bürokratie ist nicht neu – das „Ungeheuer des Schreibereiwesens“ war schon vor 200 Jahren ein Thema. Mehr dazu weiß der Historiker Karl Kleinbach, der beim Heimatverein zu Gast ist.
Klagen über komplizierte Verfahren und übermäßigen Papierkrieg in der Verwaltung sind keineswegs nur ein Phänomen der Gegenwart – sie waren schon vor 200 Jahren ein Thema. Darüber kann der Balinger Historiker Karl Kleinbach einiges berichten. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit regionaler Geschichte und historischen Quellen zur südwestdeutschen Landesgeschichte.