1 Rund um Valencia sind immense Schäden durch Überschwemmungen entstanden. Foto: dpa/Emilio Morenatti

Mal fällt wochenlang kein Regen, dann gibt es Überschwemmungen. Wie passen solche Wetterextreme zusammen? Darum geht es in einem Vortrag in Stuttgart am 22. November.











Link kopiert



Starkregen und Überschwemmungen – und dann wieder Hitzewellen und Dürren. Das Jahr 2024 war extrem, was das Wetter betrifft. Nicht nur in Baden-Württemberg, Bayern und Österreich im Sommer, sondern zuletzt auch in Spanien rund um Valencia mit der Hochwasserkatastrophe.