Vortrag in Schorndorf: Wie gefährlich ist die digitale Welt für unsere Kinder und Jugendlichen?

Die Erfolgsautorin Silke Müller hat in der Schorndorfer Barbara-Künkelin-Halle ein düsteres Bild von der digitalen Welt der Kinder und Jugendlichen gezeichnet.
Wie Fake News verbreitet werden, hat Silke Müller vergangene Woche bei einem Auftritt am Rande Thüringens erfahren. Der Moderator in dem Ort, der für seine Wurstwaren bekannt ist, hatte im Vorfeld die Künstliche Intelligenz über die Autorin von Bestsellern wie „Wir verlieren unserer Kinder“ befragt und erfahren, dass sie Veganerin sei. „Ich habe folglich kein Fleischpaket bekommen, dabei bin ich bekennender Fleischesser. Das war ein Drama.“ So humorvoll Müllers Einstieg in dass Thema auch war, die Lage sei ernst, sagte Silke Müller, die am Mittwoch in Schorndorf über „ChatGPT, TikTok & Co. Die Ahnungslosigkeit von Erwachsenen als Gefahr für Kinder und Jugendliche?“ sprach.