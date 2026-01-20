Vortrag in Ludwigsburg: Wirtschaftsweise Schnitzer fordert selbstfahrende Autos statt Verbrenner-Aus

Sich gegen das Verbrenner-Aus zu stemmen, sei der falsche Ansatz, sagt Monika Schnitzer in Ludwigsburg. Gleichzeitig warnt sie davor, alle Energie in elektrische Antriebe zu stecken.
Wer Monika Schnitzers Lebenslauf liest, wird ihr eines ganz sicher nicht unterstellen: Faulheit. Promotion und Habilitation, mehrere Gastprofessuren an renommierten Universitäten wie dem MIT, Stanford oder Harvard, dazu zig Mitgliedschaften in Beiräten und Expertenkommissionen stehen darin. Trotzdem sagt die Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen am Montagabend in Ludwigsburg ganz deutlich: „Ich setze sehr darauf, dass ich in 20 Jahren nicht mehr selber Autofahren muss, sondern ein selbstfahrendes Auto habe.“