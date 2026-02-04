Vortrag im Stadtmuseum: Bilder und zahlreiche Erinnerungen an die legendäre Rockfabrik

Das Ludwigsburg Museum hat nach dem Ende der Rockfabrik viele Objekte eingelagert. Bei einer einmaligen Schau der Fotos und Relikte kamen bei den Besuchern Emotionen hoch.
An die legendäre Rockfabrik erinnert sich Micha noch sehr gut. An die vielen Nächte, die er dort verbracht hat – aber auch an eine Anzeige, die er vor Jahren in der Zeitschrift „Musikexpress“ las. Darin suchte jemand aus Norddeutschland für vier Wochen eine Unterkunft in Ludwigsburg – um die RoFa anzuschauen. „Das Ding hatte einen Ruf in ganz Deutschland, das war klasse“, erzählt der Rockfabrik-Fan Micha.