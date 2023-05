1 Der G-Punkt der Frau wird auch als „weibliche Prostata“ bezeichnet. Foto: imago/Panthermedia/Antonio Guillem

Noch heute ein Tabuthema? Vor 20 Jahren hat die Amerikanerin Deborah Sundahl ein Buch über den G-Punkt und weibliche Ejakulation veröffentlicht. Nun kommt die Autorin nach Stuttgart.









Einerseits berufen sich viele Expertinnen und Experten auf ihr Werk, andererseits ist das Thema in vielen Köpfen immer noch tabu: Die US-Amerikanerin Deborah Sundahl hat vor genau 20 Jahren das Buch „Female Ejaculation and the G-spot“ veröffentlicht, also ein Werk über weibliche Ejakulation und den G-Punkt.