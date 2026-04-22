Vortrag anlässlich der WM: Ein Blick hinter die Kulisse des Profifußballs – mit spektakulären Anekdoten
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Christoph Schickhardt hat im Profifußball an zahlreichen hochkarätigen Verfahren mitgewirkt. Foto: Veranstalter

Der renommierte Sportrechtler Christoph Schickhardt berichtet am 26. April in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) anlässlich der Fußball-WM von seinen Erfahrungen im Geschäft Profifußball.

Unter dem Motto „Elf Freunde müsst ihr sein“ hält der renommierte Sportrechtler Christoph Schickhardt aus Ludwigsburg einen Vortrag anlässlich der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft. Bei der Veranstaltung am kommenden Sonntag, 26. April, um 18 Uhr im Kulturhaus in Großsachsenheim gibt er einen Blick hinter die Kulissen des Profifußballs. Das teilt die Stadtverwaltung Sachsenheim mit.

 

Christoph Schickhardt, der seit Jahrzehnten Vereine, Trainer und Manager auf höchstem Niveau begleitet, verbindet persönliche Anekdoten mit fundiertem Fachwissen. Er gewährt laut der Ankündigung spannende Einblicke hinter die Kulissen des Profifußballs. In seinem Vortrag berichtet er von spektakulären Verfahren, außergewöhnlichen Karrieren und bislang kaum bekannten Geschichten aus dem „Innenleben“ des Profisports – unterhaltsam, informativ und nah an der Praxis.

Der Eintritt in der Oberriexinger Straße 29 ist frei. Spenden sind willkommen.

 