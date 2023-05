1 Das Landratsamt möchte den Umstieg aufs Fahrrad fördern. Foto: Archiv (dpa-tmn/Tobias Hase)

Mitarbeiter des Ludwigsburger Landratsamts erhalten bis zu 80 Euro im Monat, wenn sie umweltfreundlich pendeln. Auch bei den Abstellplätzen soll sich etwas tun.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wer statt mit dem Auto per Velo zur Arbeit pendelt, schont die Umwelt. Für Angestellte des Ludwigsburger Landratsamts wirkt sich das vom nächsten Jahr an aber auch im Geldbeutel aus. Der Kreistag hat jetzt einmütig sein Okay gegeben, dass die strampelnde Belegschaft ein Kilometergeld ausgezahlt bekommt.