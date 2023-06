1 Vorschlag aus dem Ludwigsburger Gemeinderat: Um wieder einen verlässlichen Schulbetrieb möglich zu machen, solle die Stadt Luftfilter für Klassenzimmer und Kitas beschaffen. Foto: dpa/Jens Büttner

Anfragen von Eltern und Lehrern, in Schulen Luftfilter aufzustellen, wurden bislang stets mit Verweis auf das Kultusministerium abgelehnt. Jetzt ist in Ludwigsburg aber erneut Bewegung in diese Debatte gekommen.









Ludwigsburg - Schon während die erste Corona-Welle übers Land zog, wurden im großen Saal des Kulturzentrums Luftfilter installiert – obwohl sich der Ludwigsburger Gemeinderat dort seither höchstens in kleiner Runde trifft. Anfragen von Eltern und Lehrern, doch auch in Schulen Luftfilter aufzustellen, wurden dagegen stets abgelehnt. Mit Verweis auf das Kultusministerium, das beteuerte, der Effekt der technischen Geräte sei nicht größer als der von regelmäßig geöffneten Fenstern. Jetzt aber ist erneut Bewegung in diese Debatte gekommen.