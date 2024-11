Vorstoß der Ludwigsburger Kreis-Liberalen: FDP: Asylbewerber sollen zu Schaufel und Besen greifen

1 Gemeinnützige Gegenleistung: Asylbewerber könnten Bauhofmitarbeiter bei ihren Einsätzen unterstützen. findet die FDP-Kreistagsfraktion. Foto: picture alliance / Fabian Sommer

Die Liberalen im Landkreis Ludwigsburg möchten, dass Asylbewerber in den Kommunen gemeinnützige Tätigkeiten verrichten – im Interesse des Spracherwerbs und eines strukturierten Tagesablaufs, aber auch als Gegenleistung für erhaltene Sozialleistungen.











Die Kreis-FDP möchte, dass Asylbewerber künftig gemeinnützige Arbeiten in den Kommunen verrichten. Arbeit sei ein wesentlicher Baustein zur sozialen und kulturellen Integration, heißt es in einem Antrag, über den im Kreistag abgestimmt werden soll. Dazu die Fraktionsvorsitzende Viola Noack aus Korntal: „Asylbewerber, die wir in unserem Land willkommen heißen und denen wir eine Unterkunft sowie Unterstützung anbieten, können durch Arbeit die Sprache erlernen, berufliche Kompetenzen entwickeln und einen positiven Beitrag zum Gemeinwohl leisten.“