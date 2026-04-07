Vorstoß der Justizministerin: Schwarzfahren entkriminalisieren – CDU lehnt Hubigs Vorstoß ab

Sollten Schwarzfahrer ins Gefängnis, wenn sie ihre Geldstrafen nicht bezahlen? Jetzt ist die Debatte neu entfacht. Eine Änderung des Strafrechts scheint aber unwahrscheinlich.
Die Pläne von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD), das Schwarzfahren zu entkriminalisieren, stoßen auf Ablehnung. Der CDU-Fraktionsvize Günter Krings sagte am Dienstag der "Rheinischen Post" (RP): "Es wäre besser, wenn das Justizministerium sich mehr den wirklichen Problemen im Strafrecht zuwendet." Beim Schwarzfahren handele es sich um ein gemeinschädliches Betrugsdelikt.