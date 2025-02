Vorstoß der CDU in Korntal-Münchingen: Eine Stadt sucht Wege aus der Kitakrise

1 Kitas sind gefragt, doch die Nachfrage übersteigt das Angebot. Foto: dpa/Marijan Murat

In Korntal-Münchingen soll sich die schwierige Situation in den Kitas verbessern. Vielleicht mit Hilfe von Vereinen?











Wie kann Korntal-Münchingen trotz Fachkräftemangels in den Kitas wieder längere Öffnungszeiten ermöglichen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die CDU-Fraktion in einem Antrag zum Haushalt. Und regt an, als Pilotversuch das „Offenburger Modell“ umzusetzen, wie das zum Beispiel schon Bietigheim-Bissingen tut. Um die strengen Betreuungsvorgaben zu umgehen – es müsse immer eine bestimmte Anzahl an entsprechend ausgebildeten Fachkräften zugegen sein – schließe sich in Offenburg an den regulären Kitabetrieb eine Spiel- und Betreuungszeit an, erläutert der Fraktionschef Oliver Nauth. Hierfür übernimmt der Malteser Hilfsdienst die Verantwortung, der die Mitarbeiter stelle und schule. „Sie kommen dann für jeweils zwei Stunden in die ausgewählten Einrichtungen und kümmern sich um die Über-Dreijährigen.“