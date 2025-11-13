Vorstoß aus Unionsfraktion: Minijobs – gekommen, um zu bleiben

1 Die Gastronomie ist ohne Minijobs kaum denkbar. Foto: dpa

Unionspolitiker fordern wie die Gewerkschaften die Abschaffung der Minijobs. Dass ein millionenfach genutztes Instrument jetzt beseitigt wird, ist kaum vorstellbar, meint unser Autor.











So überraschend, wie der Vorstoß zur Beseitigung der Minijobs aus der Bundestagsfraktion von CDU/CSU gekommen war, so rasch dürfte er wieder in der Versenkung verschwinden. In der Krise der Wirtschaft Knüppel zwischen die Beine zu werfen, dafür wird die Arbeitnehmergruppe der Unionsfraktion keine Mehrheit finden. Deren Tendenz geht eher in Richtung Erleichterungen, damit nicht noch mehr Arbeit verloren geht.