Vorstoß aus der CDU: „Ein Unding“ – Das sagen Mütter aus dem Kreis Ludwigsburg zur Teilzeit-Debatte

Teile der CDU fordern, das Recht auf Teilzeit zu begrenzen. Mütter aus dem Kreis Ludwigsburg kritisieren das. Die Probleme des Landes würden „auf dem Rücken der Familien“ ausgetragen.

Sind die Deutschen arbeitsfaul geworden? Diesen Eindruck erweckt zumindest der Wirtschaftsflügel der CDU, der das Recht auf Teilzeit einschränken will. „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“ haben sie ihren Antrag für den CDU-Bundesparteitag betitelt. Damit haben sie eine kontroverse Debatte ausgelöst, die im ganzen Land hohe Wellen schlägt – auch im Kreis Ludwigsburg.

Auf Aufruf dieser Zeitung hin haben sich mehrere Mütter aus dem Kreis gemeldet und ihre Meinung zur Teilzeit-Debatte kundgetan – sie wollen anonym bleiben. Der Tenor ist eindeutig: Die Forderung des CDU-Wirtschaftsflügels stößt auf wenig Verständnis. Und auch Bundeskanzler Friedrich Merz bekommt sein Fett weg.

Zu viele Erwartungen an Eltern

Eine Bankkauffrau aus Löchgau mit einer 16-jährigen Tochter findet, dass Eltern mit zu vielen Erwartungen überfrachtet werden. Am besten sollten beide Elternteile Vollzeit arbeiten, gleichzeitig aber auch die Anforderungen an ein gesundes und nachhaltiges Leben erfüllen, wie etwa frisch und ausgewogen kochen, die Hausaufgaben der Kinder kontrollieren und selbst regelmäßig Sport treiben.

„Ich lege darauf sehr viel Wert. Aber mit hundert Prozent Arbeit? Unmöglich! Ich arbeite zu 70 Prozent und könnte das mit Mehrarbeit nicht abdecken.“ Die Politik könne ihrer Meinung nach „nicht alles wollen – Vollzeit arbeiten und ein perfektes Familienleben, wo nichts auf der Strecke bleibt“.

Freiwillige Teilzeit für mehr Zeit mit dem Sohn

Eine andere Rückmeldung kam von einer alleinerziehenden Mutter eines achtjährigen Sohnes. Sie arbeitet freiwillig Teilzeit, „da ich tatsächlich gerne Zeit mit meinem Kind verbringe“. „Jeder sollte selbst über sein Leben entscheiden dürfen, solange er sich ohne Hilfe des Staates finanzieren kann. Lieber verzichte ich auf einen All-inclusive-Urlaub oder eine Neubauwohnung und hole stattdessen um 13 Uhr mein Kind von der Schule ab, mache mit ihm Hausaufgaben und verbringe mit ihm einen gemeinsamen Nachmittag.“

In ihrem Freundeskreis erlebe sie aber, dass sich immer mehr Eltern gezwungen fühlten, durch die Angebote für Ganztagsbetreuung so viel wie möglich zu arbeiten. „Ich habe ein Kind bekommen, weil ich Lust auf ein Leben mit Kind habe – und nicht, um es bis 17 Uhr abzugeben.“ Außerdem sei ihre Arbeit als Erzieherin schon anstrengend genug. „Bei noch mehr Arbeit wäre anschließend kaum noch Energie für das eigene Kind frei.“

Auch gesundheitliche Probleme können Grund sein

Fakt ist: Im Jahr 2024 lag die Teilzeitquote in Deutschland laut Statistischem Bundesamt bei 29 Prozent. Fast jede zweite Frau (49 Prozent) arbeitete in Teilzeit, bei den Männern lag der Anteil bei zwölf Prozent – beides neue Höchststände. Das hat allerdings auch Gründe: Nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft fehlen beispielsweise in Baden-Württemberg mehr als 40.000 Kita-Plätze für unter Dreijährige. Experten erklären die hohe Teilzeitquote auch damit, dass immer mehr Frauen und Ältere in Teilzeit arbeiten, die vorher gar nicht erwerbstätig waren.

Auch gesundheitliche Probleme können eine Rolle spielen, wie eine Rückmeldung einer 50-jährigen Frau mit Büroberuf zeigt. Sie arbeitet seit der Geburt ihres Sohnes in Teilzeit, erst wegen der Erziehung, inzwischen aber aus einem anderen Grund: Seit rund zwei Jahren verstellt sich bei ihr ein Ventil im Kopf und es kommt zu einer Überdrainage, also dem übermäßigen Abfluss von Rückenmark-Flüssigkeit. „Dadurch kann ich mich nicht mehr so lange konzentrieren.“ Eine Kopfoperationen würde sie nur bekommen, wenn sie in Lebensgefahr schwebe – „und nicht ‚nur’ wegen des Berufs“.

Die ganze Debatte stößt in der Bevölkerung auf wenig Begeisterung. Eine 39-Jährige Mutter aus dem Landkreis, die wegen ihres dreijährigen Sohnes in Teilzeit ist, hat ebenfalls wenig Verständnis dafür: „Es ist überhaupt ein Unding, dass Frauen mit Kindern wieder arbeiten müssen, um alle Unkosten zu stemmen. Als ich Kind war, konnte sich die Generation meiner Eltern alles leisten und man hatte nur einen Hauptverdiener.“

In der ganzen Debatte gehe es letztlich darum, Frauen als Vollzeitkräfte zu gewinnen, „weil hinten und vorne Personal fehlt“. Bundeskanzler Merz sieht sie besonders kritisch. Der hatte erst zuletzt beim Neujahrsempfang der IHK in Halle einmal mehr die Bevölkerung zu mehr Einsatz aufgefordert: „Mit Work-Life-Balance und Vier-Tage-Woche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten. Deswegen müssen wir mehr arbeiten.“

Dazu hat die Frau aus dem Kreis Ludwigsburg eine eindeutige Meinung: „So ein Vorschlag kann auch nur von einem alten, grauen Boomer-Mann kommen, der jetzt als Kanzler vorne dransteht und nicht weiß, was er tut. Wann hat man eigentlich angefangen, alles nur auf dem Rücken der Familien auszutragen?“

Vorschlag des CDU-Wirtschaftsflügels

Rechtslage

Seit 2001 haben Arbeitnehmer einen gesetzlichen Anspruch auf Teilzeit. Voraussetzung dafür ist, dass das Arbeitsverhältnis seit mehr als einem halben Jahr besteht, das Unternehmen mehr als 15 Beschäftigte hat und keine betrieblichen Gründe dagegensprechen. Eine besondere Begründung für den Wechsel in Teilzeit braucht es nicht.

Antrag

Der CDU-Wirtschaftsflügel will das ändern. Demnach soll Teilzeit zukünftig nur noch dann möglich sein, wenn sie besonders begründet ist. Dazu zählen die Erziehung von Kindern, die Pflege von Angehörigen und berufsbegleitende Fort- und Weiterbildungen.