Vorstoß aus der CDU: „Ein Unding“ – Das sagen Mütter aus dem Kreis Ludwigsburg zur Teilzeit-Debatte

Teile der CDU fordern, das Recht auf Teilzeit zu begrenzen. Mütter aus dem Kreis Ludwigsburg kritisieren das. Die Probleme des Landes würden „auf dem Rücken der Familien“ ausgetragen.
Sind die Deutschen arbeitsfaul geworden? Diesen Eindruck erweckt zumindest der Wirtschaftsflügel der CDU, der das Recht auf Teilzeit einschränken will. „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“ haben sie ihren Antrag für den CDU-Bundesparteitag betitelt. Damit haben sie eine kontroverse Debatte ausgelöst, die im ganzen Land hohe Wellen schlägt – auch im Kreis Ludwigsburg.