Vorstoß aus dem Rems-Murr-Kreis: Schüler und Lehrer liefern Hitzedaten – Heatmap soll Druck auf Politik erhöhen

Ein Landtagsabgeordneter aus Murrhardt sammelt Temperaturdaten aus Klassenzimmern. Die Karte soll zeigen, wie stark die Hitze den Schulalltag prägt.
Die Sommerhitze drückt längst nicht mehr nur auf Straßen und Plätze. Auch in vielen Schulen wird sie zunehmend zum Problem. Während draußen die Temperaturen steigen, verwandeln sich Klassenzimmer mancherorts in stickige Wärmekammern. Der Murrhardter Landtagsabgeordnete Ralf Nentwich will das nun sichtbar machen – mit einer landesweiten Heatmap für Baden-Württembergs Schulen.