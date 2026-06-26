Vorstoß aus dem Rems-Murr-Kreis: Schüler und Lehrer liefern Hitzedaten – Heatmap soll Druck auf Politik erhöhen

Ein Landtagsabgeordneter aus Murrhardt sammelt Temperaturdaten aus Klassenzimmern. Die Karte soll zeigen, wie stark die Hitze den Schulalltag prägt.

Die Sommerhitze drückt längst nicht mehr nur auf Straßen und Plätze. Auch in vielen Schulen wird sie zunehmend zum Problem. Während draußen die Temperaturen steigen, verwandeln sich Klassenzimmer mancherorts in stickige Wärmekammern. Der Murrhardter Landtagsabgeordnete Ralf Nentwich will das nun sichtbar machen – mit einer landesweiten Heatmap für Baden-Württembergs Schulen.

Nach seinem jüngsten Vorstoß für mehr Klimaresilienz an Schulen legt der Grünen-Politiker nach. Wie Nentwich selbst mitteilt, können Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern ab sofort unter der Internetadresse www.ralfnentwich.de/heatmap die aktuelle Temperatur in ihren Klassenzimmern melden. Benötigt werden lediglich der Schulname, die Postleitzahl und die gemessene Raumtemperatur.

Klimakrise erreicht die Klassenzimmer

Die Idee dahinter ist einfach: Was bislang oft nur subjektiv wahrgenommen wird, soll mit Daten belegt werden. Auf einer digitalen Karte werden die gemeldeten Temperaturen sichtbar gemacht. So entsteht ein landesweites Bild darüber, wie stark Schulen bereits heute unter Hitze leiden.

„Wenn konzentriertes Lernen bei über 30 Grad stattfinden muss, ist das nicht nur belastend, sondern ein echtes Bildungsproblem“, sagt Ralf Nentwich. Foto: Florian Dittmann

„Wenn konzentriertes Lernen bei über 30 Grad stattfinden muss, ist das nicht nur belastend, sondern ein echtes Bildungsproblem“, erklärt Nentwich. Belastbare Daten seien notwendig, um den Handlungsdruck deutlich zu machen.

Die Initiative kommt zu einer Zeit, in der die Debatte über Hitzeschutz an Schulen an Fahrt aufnimmt. Immer häufiger sorgen Hitzewellen für Unterricht unter erschwerten Bedingungen. Ventilatoren laufen auf Hochtouren, Fenster bleiben geöffnet, doch vielerorts staut sich die Wärme dennoch in den Räumen.

Daten sollen politischen Druck erhöhen

Für Nentwich ist die Heatmap deshalb mehr als ein digitales Beteiligungsprojekt. Die gesammelten Meldungen sollen auch zeigen, welche Folgen die Klimakrise bereits heute für den Schulalltag hat. Aus seiner Sicht müssen Schulgebäude künftig konsequent auf steigende Temperaturen vorbereitet werden.

Der Bildungsexperte fordert mehr Verschattung, bessere Lüftungssysteme, Begrünung sowie hitzeangepasste Baumaterialien. Wo andere Maßnahmen nicht ausreichen, müssten auch Klimaanlagen Teil der Lösung sein. Schulen müssten Orte bleiben, an denen Lernen selbst während heißer Sommer möglich sei.

Mit der Heatmap sollen nicht nur Daten gesammelt werden. Gleichzeitig erhalten Betroffene die Möglichkeit, ihre Erfahrungen direkt in die politische Debatte einzubringen. Jede Temperaturmeldung wird damit zu einem kleinen Mosaikstein eines größeren Bildes: Wie heiß ist Baden-Württembergs Schulalltag wirklich geworden?

Schülerinnen und Schüler liefern Hitzedaten

Die Beteiligung an der Heatmap ist ab sofort möglich. Mit wenigen Klicks können Temperaturen aus Klassenzimmern in ganz Baden-Württemberg gemeldet werden. Nentwich hofft auf eine breite Beteiligung von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften.

Denn je dichter das Netz an Meldungen wird, desto deutlicher dürfte sichtbar werden, was viele an heißen Sommertagen bereits spüren: Die Klimakrise ist längst im Klassenzimmer angekommen.