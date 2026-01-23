Der Bayerische Rundfunk hat seine Jahreshighlights für 2026 vorgestellt. Eines davon ist zweifelsfrei der Abschied der "Tatort"-Stars Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl, der beim Filmbrunch in München für bewegende Momente sorgte.
Zu Ostern steht vielen "Tatort"-Fans ein schwerer Abschied bevor: Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) ermitteln in der Doppelfolge "Tatort: Unvergänglich" in ihrem letzten Fall. Der Abschied der beiden Sonntagskrimi-Legenden nach 35 Jahren hängt auch beim traditionellen Filmbrunch des Bayerischen Rundfunks am Freitag (23. Januar) im Münchner Literaturhaus wehmütig in der Luft.