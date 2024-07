Vorstellung am Mittwoch: So sieht das neue VfB-Trikot aus

1 Das neue VfB-Trikot ist klassisch rot-weiß gehalten. Foto: VfB

Die Vorfreude bei den Fans war groß, die Erwartungshaltung ebenso. Nun hat der VfB Stuttgart sein neues Heimtrikot offiziell vorgestellt. Es beinhaltet viele Reminiszenzen an die Vergangenheit.











Link kopiert



Auf den ersten Blick bleibt vieles beim Alten: Das neue Heimtrikot des VfB Stuttgart für die Saison 2024/25 kommt im klassischen, schlichten weiß-rot daher. Und auch der 2015 zurückgekehrte durchgängige rote Brustring darf nicht fehlen. Eines ist aber neu: Der Brustring ist in diesem Jahr nicht aufgedruckt, sondern in den Stoff eingenäht. Laut Pressemeldung eine Reminiszenz an die Trikots aus den 1950er-Jahren sowie den Dress, in dem der VfB 1984 Deutscher Meister wurde.