Vorstandswechsel bei Mercedes-Benz?: Vertrag von Mercedes-Entwicklungschef Markus Schäfer läuft aus

Der Vorstand für Entwicklung, Markus Schäfer, arbeitet seit 1990 für den Stuttgarter Autohersteller. Sein Vertrag soll laut einem Medienbericht nicht verlängert werden.
Im Top-Management von Mercedes-Benz könnte es bald zu einer weiteren Veränderung kommen. Nach Informationen der Automobilwoche steht Entwicklungschef Markus Schäfer vor dem Abschied. Demnach soll sein Vertrag, der bis Ende Mai 2026 läuft, nicht verlängert werden. Eine offizielle Bestätigung des Unternehmens steht bislang aus – auf Anfrage äußert sich Mercedes nicht zu dem Vorgang.