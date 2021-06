Regenbogen-Fahnen in Stuttgart Mehrheit des Gemeinderats stellt sich gegen OB Nopper

Die Mehrheit des Stuttgarter Gemeinderats hat am Mittwochabend gefordert, dass die Stadt noch am selben Abend zum EM-Spiel Regenbogen-Fahnen am Rathaus hisst. OB Frank Nopper (CDU) folgt dem Appell der Resolution nicht.