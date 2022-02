1 Alexander Wehrle beginnt schon bald seine Arbeit beim VfB Stuttgart Foto: imago images/Herbert Bucco/Herbert Bucco via www.imago-images.de

Ursprünglich sollte Alexander Wehrle seine Arbeit beim VfB Stuttgart im Laufe des Aprils beginnen. Nun gibt es einen neuen Zeitplan für den künftigen Vorstandschef.















Stuttgart - Beim VfB Stuttgart tritt Alexander Wehrle seinen Posten als Vorstandsvorsitzender des Fußball-Bundesligisten nun früher als geplant an. Nach Informationen unserer Redaktion beginnt die Arbeit für den 47-Jährigen an der Mercedesstraße am 21. März. Bisher hieß es offiziell, Wehrle werde im Laufe des Aprils kommen. Der Geschäftsführer des 1. FC Köln wird am 11. März in Bonn den letzten Termin für seinen bisherigen Arbeitgeber wahrnehmen – beim DFB-Bundestag. Danach ist offiziell Schluss am Geißbockheim, wo Wehrle neun Jahre lang tätig war.

Bereits am vergangenen Spieltag hatte Wehrle nach dem Sieg gegen Eintracht Frankfurt durchblicken lassen, dass dies wohl sein letztes Heimspiel im FC-Anzug gewesen sei. Der gebürtige Bietigheimer will vor seiner Rückkehr zum VfB „ein bisschen emotionale Distanz aufbauen“ und ein paar Tage Urlaub einschieben, ehe er in Stuttgart loslegt. Unklar ist noch, wie der Übergang zwischen Wehrle und seinem Vorgänger Thomas Hitzlsperger ablaufen soll. Der Vertrag des Ex-Nationalspielers als Vorstandschef ist bis Herbst datiert.